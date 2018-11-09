"Танці з зірками": фаворитка шоу розповіла про самопочуття після травми

Партнерка Вишнякова вийде на паркет у 12 ефірі "Танців з зірками".

Учасниця проекту "Танці з зірками" Юлія Сахневич під час 11 прямого ефіру травмувала спину.

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На своїй сторінці в Instaram партнерка Павла Вишнякова розповіла про свій стан.

"Друзі, хочу вам сказати величезне спасибі за вашу підтримку і переживання, мені шалено приємно, і повірте, це додає ще більше сил! Зі здоров'ям все нормально, і має бути ще краще! Спина теж. P. S. Дякую моєму партнерові за те, що поруч і підтримуєш! Разом ми - сила. І до зустрічі в ефірі", - написала Сахневич.

Як повідомляв УНІАН, шоу "Танці з зірками" на каналі "1+1" у 11-му ефірі залишили боксер Денис Берінчик та його партнерка Катерина Белявська.