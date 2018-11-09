Учасниця "Міс Україна", яка перемогла рак, показала кругленький животик (фото)

Дарина кинула виклик раку, поголила голову, написала на ній маркером «рак -дурак» і створила в соцмережі проект, за допомогою якого мотивувала людей з таким же діагнозом боротися з хворобою.

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