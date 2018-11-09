Учасниця "Міс Україна", яка перемогла рак, показала кругленький животик (фото)
Українська модель з Харкова Дарина Мітченко, яка перемогла рак, показала кругленький животик.
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Красуня опублікувала в Instagram фото, на якому позує з помітним животиком. Шанувальники тут же почали вітати модель з первістком.
«Ні , ні, я не вагітна , просто дуже люблю їсти все , що чоловік @v_pakhomov приготує 😏🤪» А взагалі , девочкииии, як це мило бути з животиком )))Але , важко,однозначно 😅Не присісти, ні нахилитися нормально , так і гопак не станцюєш 🤔 Вообщем , що . Діти - це круто❤️☺️Хочу вже))) ✔️Дівчатка , у кого є дітки - у якому віці ви завагітніли ?🤰🏼Складно було ?)
Як повідомляє "Факти", у серпні цього року Дарина вийшла заміж за бізнесмена Володимира Пахомова, з яким зустрічалася кілька років. Мужня модель перемогла рак і своїм прикладом показала, що віра і сила волі творять чудеса. Дізнавшись про невтішний діагноз лімфома Ходжкіна, Дарина кинула йому виклик, поголила голову, написала на ній маркером «рак-дурак» і створила в соцмережі проект #ракдурак, за допомогою якого мотивувала людей з таким же діагнозом боротися з хворобою. Після успішного лікування Дарина продовжила модельну кар'єру, взяла участь в конкурсі «Міс Україна», веде активний здоровий спосіб життя і успішно поєднує модельний бізнес з родиною.