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Учасниця "Міс Україна", яка перемогла рак, показала кругленький животик (фото)

16:29, 09 листопада 2018
Суспільство
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Дарина Мітченко взяла участь в конкурсі «Міс Україна» / Апостроф.Лайм

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Красуня опублікувала в Instagram фото, на якому позує з помітним животиком. Шанувальники тут же почали вітати модель з первістком. 

Як повідомляє "Факти", у серпні цього року Дарина вийшла заміж за бізнесмена Володимира Пахомова, з яким зустрічалася кілька років. Мужня модель перемогла рак і своїм прикладом показала, що віра і сила волі творять чудеса. Дізнавшись про невтішний діагноз лімфома Ходжкіна, Дарина кинула йому виклик, поголила голову, написала на ній маркером «рак-дурак» і створила в соцмережі проект #ракдурак, за допомогою якого мотивувала людей з таким же діагнозом боротися з хворобою. Після успішного лікування Дарина продовжила модельну кар'єру, взяла участь в конкурсі «Міс Україна», веде активний здоровий спосіб життя і успішно поєднує модельний бізнес з родиною.

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Теги: #модель#конкурс міс україна