"Міс Світу-2018": Леоніла Гузь вирушила до Китаю представляти Україну (відео)

Конкурс "Міс Світу" відбудеться в китайському місті Санья вже через місяць.

"Міс Україна-2018" вирушає підкорювати світ. 19-річна Леоніла Гузь сьогодні вилетіла в Китай представляти Україну на конкурсі "Міс Світу-2018".

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Він відбудеться в китайському місті Санья вже через місяць. Раніше Гузь представила наряди, в яких вона буде дефілювати на конкурсі "Міс Світу", а також надягати на прийоми і заходи, на яких передбачено появу учасниць.

Як повідомляв УНІАН, перемогу на конкурсі "Міс Україна-2018" 20 вересня здобула 23-річна Вероніка Дідусенко з Києва. Дівчину обрали з 24 дівчат зі всієї України. Однак після фіналу конкурсу в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Дідусенко не відповідає вимогам конкурсу.

Організатори конкурсу вирішили переобрати переможницю. Новою володаркою титулу і корони "Міс Україна" стала Леоніла Гузь.