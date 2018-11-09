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Ані Лорак в образі Клеопатри випнула губи і "засвітила" груди (фото)

21:55, 09 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак "засвітила" груди у відвертому вбранні / фото Instagram

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Співачка у своєму Instagram опублікувала фото із залаштунків свого концерту у Рязані, на якому вона в сукні з глибоким декольте, на яке відразу ж звернули увагу підписники.

В коментарях також відзначають, що в такому образі Лорак дуже схожа на єгипетську царицю Клеопатру.

Як повідомляв УНІАН, в шоу Лорак з'явилася пісня про зраду.

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Теги: #Ані Лорак#груди