Ані Лорак в образі Клеопатри випнула губи і "засвітила" груди (фото)
21:55, 09 листопада 2018Суспільство
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Підписники відразу звернули увагу на глибоке декольте співачки.
Ані Лорак "засвітила" груди у відвертому вбранні / фото Instagram
Українська співачка Ані Лорак, яка активно гастролюэ по Росії, порадувала фанатів новим фото у відвертому вбранні.
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Співачка у своєму Instagram опублікувала фото із залаштунків свого концерту у Рязані, на якому вона в сукні з глибоким декольте, на яке відразу ж звернули увагу підписники.
В коментарях також відзначають, що в такому образі Лорак дуже схожа на єгипетську царицю Клеопатру.
Як повідомляв УНІАН, в шоу Лорак з'явилася пісня про зраду.
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