Зірковий час для Риб і попередження для Дів: гороскоп на тиждень

З'явився гороскоп на тиждень, так, на Риб чекає зірковий час.

Обійти перешкоди буде набагато легше, якщо прислухатися до порад зірок, кажуть астрологи.

Про що ж попереджають світила кожен зі знаків зодіаку? Читайте про це в гороскопі "Фактів".

ОВЕН. Цілком можете розраховувати на те, що в найближчий період у вас все буде складатися так, як було задумано. Однак уникайте конфліктних ситуацій на службі, адже є люди, яким ваші успіхи не дуже подобаються.

ТІЛЕЦЬ. Ймовірно, доведеться відхилитися від наміченого курсу. Будьте обережні при роботі з діловими паперами і не покладайтеся на достовірність випадкових джерел інформації. Не залишайте близьких людей наодинці з їхніми проблемами.

БЛИЗНЮКИ. Готуйтеся до того, що доведеться багато й інтенсивно працювати. Тішить те, що завдання, які отримаєте, викличуть у вас справжній інтерес. Спаде емоційне напруження, в якому ви перебували останнім часом, що дозволить розслабитися і заспокоїтися.

РАК. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, стежте за кожним своїм словом і дією. Вміння слухати забезпечить вам справжній успіх у справах. Саме час призначати зустрічі діловим партнерам і вирішувати питання фінансового характеру.

ЛЕВ. Серйозні та рішучі дії забезпечать вам матеріальний добробут, тож можете собі дозволити великі покупки. Проблеми, які турбували вас зовсім недавно, обіцяють бути успішно вирішені завдяки допомозі друзів.

ДІВА. Остерігайтеся конкурентів, які не зупиняться ні перед чим, щоб перейти вам дорогу у невідповідний момент. Імпульсивність і бажання наполягти неодмінно на своєму — не найкращі помічники для вас зараз.

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ТЕРЕЗИ. Безкорисливість у стосунках з оточенням і колегами допоможе у вирішенні найскладніших завдань. Завдяки високому професіоналізму і неабияким інтелектуальним здібностям зумієте піднятися на більш високу сходинку кар'єрних сходів. В особистому житті будьте сміливішими.

СКОРПІОН. Ті, хто виявить наполегливість у пошуку нових видів діяльності, може розраховувати на везіння й прихильність керівництва. Матеріальні питання, які потребують негайного вирішення, не варто відкладати — займіться цим негайно.

СТРІЛЕЦЬ. Обережність не тільки у вчинках, але і в ваших думках повинна бути присутня постійно, щоб уникнути прикрих помилок і непорозумінь. Намагайтеся ні з ким не обговорювати секретну інформацію, адже немає ніякої гарантії, що вона не стане надбанням громадськості.

КОЗЕРІГ. Якщо навчитеся поєднувати приємне з корисним, досягнете непоганих результатів у своїй роботі. Проявивши дипломатичність і терпіння, а також готовність до компромісу, зумієте налагодити потрібні зв'язки у діловій сфері.

ВОДОЛІЙ. Не втрачайте часу марно, якщо хочете поліпшити матеріальне становище і просунутися у службі. Тільки працьовитість допоможуть вам досягти наміченого. Більше часу і уваги приділяйте дітям.

РИБИ. Для тих, хто не боїться брати на себе відповідальність, настає воістину зірковий час. Маєте чудову можливість розкрити свій творчий потенціал і зміцнити матеріальну базу. Ваша підтримка зараз вкрай важлива для близьких людей.

Раніше астролог Влад Росс прогнозував, що друга половина листопада дасть багато енергії, динаміки, а також зростання амбіцій, особливо це стосується періоду з 11 по 16 листопада.