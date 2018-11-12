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Ані Лорак оголосила про кінець "Діви" (відео)

11:15, 12 листопада 2018
Суспільство
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Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Опальна українська співачка Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, зроблене з уривків виступів у різних містах РФ в рамках шоу "Діва".

"Ось і підійшов до кінця наш тур цього року. Дякую всім, хто побував на наших шоу. Це було незабутньо!", - написала Ані Лорак.

Раніше повідомлялося, що в шоу Ані Лорак "Діва" з'явилася її нова пісня про зраду - "Сон".

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Теги: #відео#Ані Лорак