Ані Лорак оголосила про кінець "Діви" (відео)
11:15, 12 листопада 2018Суспільство
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Відео виступів Ані Лорак в різних містах РФ набрало понад 270 тисяч лайків.
❤️ Ось і підійшов до кінця наш тур цього року. Спасибі всім, хто побував на наших шоу. Це було незабутньо! #шоудива #tour2018
Опальна українська співачка Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.
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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, зроблене з уривків виступів у різних містах РФ в рамках шоу "Діва".
"Ось і підійшов до кінця наш тур цього року. Дякую всім, хто побував на наших шоу. Це було незабутньо!", - написала Ані Лорак.
Раніше повідомлялося, що в шоу Ані Лорак "Діва" з'явилася її нова пісня про зраду - "Сон".
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