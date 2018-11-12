Onuka представила нову пісню

Трек став своєрідним відображенням подій і ситуацій, які відбуваються в соціумі.

Українська група Onuka випустила нову пісню, яка називається "Хащі".

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Трек став своєрідним відображенням подій і ситуацій, які відбуваються в соціумі, незалежно від географічних координат та часових рамок.

""Хащі" - в моєму розумінні - це прірва, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці - куди не глянь, одні "хащі", - розповіла фронтмен гурту Наталія Жижченко.

Пісня "Хащі" з'явилася задовго до виходу нової платівки Mоzaїka. Сам трек записувався на колесах — у різних країнах і містах під час гастролей. Партії музичних інструментів і вокал збиралися на телефони і ноутбуки.