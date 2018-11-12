Onuka представила нову пісню
Українська група Onuka випустила нову пісню, яка називається "Хащі".
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Трек став своєрідним відображенням подій і ситуацій, які відбуваються в соціумі, незалежно від географічних координат та часових рамок.
""Хащі" - в моєму розумінні - це прірва, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, уникнути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці - куди не глянь, одні "хащі", - розповіла фронтмен гурту Наталія Жижченко.
Хащі — у моєму розумінні — це провалля, безпросвітна безодня. Їх хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тім частіше ловиш себе на думці — куди не глянь, лише одні хащі. /// 'XASHI' (thickets — en.) — in my understanding — is a dark gap, something and unknown scary. Something you would like to escape. But the further you go through your life, the more often you realize we are all surrounded by these thickets. ONUKA — ХАЩІ OUT NOW Link in bio
Пісня "Хащі" з'явилася задовго до виходу нової платівки Mоzaїka. Сам трек записувався на колесах — у різних країнах і містах під час гастролей. Партії музичних інструментів і вокал збиралися на телефони і ноутбуки.