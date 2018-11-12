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Пугачова показала кумедне домашнє відео

14:57, 12 листопада 2018
Суспільство
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Публікація від ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Алла Пугачова показала, як її з Максимом Галкіним донька Ліза проводить спортивну розминку, тренуючись з хулахупом.

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Відповідний відеозапис Примадонна російської естради опублікувала у своєму Instagram. "Если долго мучиться, что-нибудь получится", — підписала артистка ролик.

Раніше Пугачова опублікувала нові сімейні відео. Користувачів мережі розлютило те, що прислуга Примадонни мовчки їсть за окремим столом, поки сама співачка спілкується з дітьми.

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Теги: #відео#Алла Пугачова