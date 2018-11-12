Пугачова показала кумедне домашнє відео
14:57, 12 листопада 2018Суспільство
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Відео Пугачової набрало багато лайків, багато хто відзначає схожість Лізи з Примадонною.
Якщо довго мучитися,що-небудь вийде👍
Алла Пугачова показала, як її з Максимом Галкіним донька Ліза проводить спортивну розминку, тренуючись з хулахупом.
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Відповідний відеозапис Примадонна російської естради опублікувала у своєму Instagram. "Если долго мучиться, что-нибудь получится", — підписала артистка ролик.
Раніше Пугачова опублікувала нові сімейні відео. Користувачів мережі розлютило те, що прислуга Примадонни мовчки їсть за окремим столом, поки сама співачка спілкується з дітьми.
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