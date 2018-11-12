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Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу (фото)

15:34, 12 листопада 2018
Суспільство
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Instagram Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських часто радує шанувальників відвертими фото, але на цей раз співачка опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу.

Фото з'явилося в Instagram Каменських.

Співачка сфотографувалася в ніжно-зеленій толстовці і з зібраними волоссям.

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"Сьогодні у мене починається нова подорож. Вже передчуваю. Літак злітає вже за мить. Здогадуєтесь, куди я їду?", - підписала фото співачка.

Знімок набрав більше 25 тисяч лайків, а в коментарях шанувальники відзначили, що артистка відмінно виглядає.

Як повідомляв УНІАН, американська супермодель "засвітила" груди в мікроскопічному бікіні.

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Теги: #Настя Каменських