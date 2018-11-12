Настя Каменських показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Знімок набрав більше 25 тисяч лайків, а в коментарях шанувальники відзначили, що артистка відмінно виглядає.

Українська співачка Настя Каменських часто радує шанувальників відвертими фото, але на цей раз співачка опублікувала ніжний знімок, на якому позує без макіяжу.

Фото з'явилося в Instagram Каменських.

Співачка сфотографувалася в ніжно-зеленій толстовці і з зібраними волоссям.

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"Сьогодні у мене починається нова подорож. Вже передчуваю. Літак злітає вже за мить. Здогадуєтесь, куди я їду?", - підписала фото співачка.

Знімок набрав більше 25 тисяч лайків, а в коментарях шанувальники відзначили, що артистка відмінно виглядає.

Як повідомляв УНІАН, американська супермодель "засвітила" груди в мікроскопічному бікіні.