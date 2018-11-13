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"Нарешті!": Ані Лорак здивувала мережу новим образом (фото)

07:56, 13 листопада 2018
Суспільство
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Лорак постала в новому образі / фото instagram.com/anilorak

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, на якому з'явилася в джинсах і прозорій чорній блузці.

"День був сповнений подій і чудових зустрічей. Як минув ваш день?", - написала Лорак.

Багатьом сподобався образ Ані Лорак, адже співачка рідко постає в закритому вбранні. "Нарешті не гола!", - пишуть в коментарях.

Раніше Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.

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Теги: #фото#Ані Лорак