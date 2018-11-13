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Українська співачка похвалилася своїм концертом у Кремлі

08:54, 13 листопада 2018
Суспільство
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Повалій виступила в Кремлі / фото instagram.com/tpovaliyofficial

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Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. "5 листопада сталася воістину знакова для мене подія", - зазначила Повалій, не називаючи події. При цьому до посту співачка додала фото свого концерту в Москві.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Таїсія Повалій 5 листопада виступила в Кремлі з прем'єрою програми "Серце – дім для любові". Перед виходом на сцену артистка зізналася, чому вирішила дати цей концерт.

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Теги: #Кремль#Москва#концерт#Таїсія Повалій