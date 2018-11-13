Не впізнати: скандальний Дорн "засвітився" на росТБ (відео)
Скандальний український співак Іван Дорн з'явився на російському телебаченні. Він прийшов на шоу "Вечірній Ургант".
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Артист розповів про святкування свого ювілею - 17 жовтня співакові виповнилося 30 років. Відео зі співаком опубліковано на Youtube-каналі "Вечірнього Урганта".
Варто зазначити, що на ефір Дорн прийшов з новою зачіскою і в стильному вбранні. Іван Урган навіть пожартував з цього приводу: "Дуже гарний костюм ти сьогодні обрав. Я не буду говорити, що на тебе велика сорочка".
Нагадаємо, в 2017 році скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення в соцмережах. Так, артист заявив, що між Україною і Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".