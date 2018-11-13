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Схудла Ані Лорак вихваляється участю в російському шоу (фото)

14:54, 13 листопада 2018
Суспільство
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Лорак сидить у журі російського "Голосу" / фото instagram.com/anilorak

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Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому постала в ніжному образі - світлій блузі оригінального крою й чорних брюках.

"Дивіться "Голос" на "Першому". Ми готуємо неймовірні музичні сюрпризи!", - йдеться в її підписі до фото.

"Що ти так схудла?", "Яка ідеальна", "Дуже ніжний образ", "Розкішна", "Яке гарне вбрання", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.

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Теги: #Росія#фото#Ані Лорак