Схудла Ані Лорак вихваляється участю в російському шоу (фото)

Ані Лорак вихваляється тим, що сидить у журі російського шоу "Голос". Вона анонсувала "сюрпризи".

Опальна українська співачка, опинившись в журі російського шоу "Голос", активно постить фото підготовки до ефірів на росТБ.

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Так, на своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото, на якому постала в ніжному образі - світлій блузі оригінального крою й чорних брюках.

"Дивіться "Голос" на "Першому". Ми готуємо неймовірні музичні сюрпризи!", - йдеться в її підписі до фото.

"Що ти так схудла?", "Яка ідеальна", "Дуже ніжний образ", "Розкішна", "Яке гарне вбрання", - пишуть у коментарях під знімком.

Раніше Ані Лорак звернулася до шанувальників й оголосила, що завершила свої гастролі в 2018 році.