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"Здивувала!": мережа прийшла у захват від нового образу Насті Каменських (фото)

10:12, 14 листопада 2018
Суспільство
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Свіжий знімок співачка виклала у своєму Inastagram / Instagram Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських, яка останнім часом любить епатувати публіку виключно оголеними фото на цей раз підкорила мережу стриманим образом.

Свіжий знімок співачка виклала у своєму Inastagram.

Instagram Настя Каменських

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"Яка гарна!", "Дуже красивий, лаконічний одяг (мабуть, вперше), здивувала. Розумниця!", "Чудово виглядаєте", "Чарівна Леді", "Красуня", - розсипалися в компліментах дописувачі.

Як повідомляв УНІАН, Лободу рознесли в Instagram за фото з унітазом.

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Теги: #Настя Каменських