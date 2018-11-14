"Здивувала!": мережа прийшла у захват від нового образу Насті Каменських (фото)

Дівчина сфотографувалася в закритій чорно-білій блузці і чорних брюках. Фанатам співачки її образ дуже сподобався.

Українська співачка Настя Каменських, яка останнім часом любить епатувати публіку виключно оголеними фото на цей раз підкорила мережу стриманим образом.

Свіжий знімок співачка виклала у своєму Inastagram.

Читайте також"Грудей більші за мізки": Лорак розкритикували в мережі за новий наряд (фото)Дівчина сфотографувалася в закритій чорно-білій блузці і чорних брюках. Фанатам співачки її образ дуже сподобався.

"Яка гарна!", "Дуже красивий, лаконічний одяг (мабуть, вперше), здивувала. Розумниця!", "Чудово виглядаєте", "Чарівна Леді", "Красуня", - розсипалися в компліментах дописувачі.

Як повідомляв УНІАН, Лободу рознесли в Instagram за фото з унітазом.