"Здивувала!": мережа прийшла у захват від нового образу Насті Каменських (фото)
10:12, 14 листопада 2018Суспільство
14702 0
Дівчина сфотографувалася в закритій чорно-білій блузці і чорних брюках. Фанатам співачки її образ дуже сподобався.
Свіжий знімок співачка виклала у своєму Inastagram / Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських, яка останнім часом любить епатувати публіку виключно оголеними фото на цей раз підкорила мережу стриманим образом.
Свіжий знімок співачка виклала у своєму Inastagram.
Instagram Настя Каменських
Читайте також"Грудей більші за мізки": Лорак розкритикували в мережі за новий наряд (фото)Дівчина сфотографувалася в закритій чорно-білій блузці і чорних брюках. Фанатам співачки її образ дуже сподобався.
"Яка гарна!", "Дуже красивий, лаконічний одяг (мабуть, вперше), здивувала. Розумниця!", "Чудово виглядаєте", "Чарівна Леді", "Красуня", - розсипалися в компліментах дописувачі.
Як повідомляв УНІАН, Лободу рознесли в Instagram за фото з унітазом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter