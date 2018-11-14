Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою (фото)

Чоловік Пугачової натякнув на неправдиву інформацію в росЗМІ про їхнє розлучення.

Російський пародист і комік Максим Галкін відреагував на чутки про розлучення з дружиною Аллою Пугачовою та його роман з ведучою Юлією Барановською.

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Артист натякнув на недостовірність інформації в росЗМІ про його розлучення з Примадонною. Відповідний пост Галкін написав в Instagram й опублікував своє фото великим планом.

"Сивина вже пішла в бороду, а якщо оцінювати за жовтопресними сайтами, то й біс - у ребро. Подивіться мені в очі і скажіть, наскільки ви вірите тому, що пишуть про відомих людей на бульварних порталах?", - йдеться у повідомленні чоловіка Пугачової.

Зазначимо, що найчастіше приказка "сивина в бороду, біс - у ребро" означає нове захоплення, нове кохання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською. За чутками, ведуча вагітна від чоловіка Примадонни.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.