Ціновий рекорд: квитки на концерт Стінга в Києві коштують до 10 тисяч гривень
12:31, 14 листопада 2018Суспільство
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Найдешевший квиток коштував 1790 гривень ще півроку тому, а зараз ціни стартують від 2500 гривень.
Стінг виступить з реггі-виконавцем Шеггі / timeoutdubai.com
Сьогодні в Київ приїжджає англійський співак Стінг. Квитки на його концерт у Палаці спорту побили ціновий рекорд і коштують до 10 тисяч гривень.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Найдешевший квиток коштував 1790 гривень ще півроку тому, а зараз ціни стартують від 2500 гривень. Напередодні вже почали складати сцену, де Стінг виступить з реггі-виконавцем Шеггі. Як можуть співіснувати ліричні пісні з растаманськими – публіка зможе побачити за чималі гроші. Кращі місця будуть коштувати 9900 гривень.
Квитки на концерт Стінга в Києві б'ють цінові рекорди
Як повідомляв УНІАН, Стінг і Шеггі дадуть спільний концерт в Києві.
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