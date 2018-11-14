Ціновий рекорд: квитки на концерт Стінга в Києві коштують до 10 тисяч гривень

Найдешевший квиток коштував 1790 гривень ще півроку тому, а зараз ціни стартують від 2500 гривень.

Сьогодні в Київ приїжджає англійський співак Стінг. Квитки на його концерт у Палаці спорту побили ціновий рекорд і коштують до 10 тисяч гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Найдешевший квиток коштував 1790 гривень ще півроку тому, а зараз ціни стартують від 2500 гривень. Напередодні вже почали складати сцену, де Стінг виступить з реггі-виконавцем Шеггі. Як можуть співіснувати ліричні пісні з растаманськими – публіка зможе побачити за чималі гроші. Кращі місця будуть коштувати 9900 гривень.

Як повідомляв УНІАН, Стінг і Шеггі дадуть спільний концерт в Києві.