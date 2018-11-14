этот материал доступен на русском

Помер актор з "Далекобійників" і "Тихого Дону"

14:51, 14 листопада 2018
Суспільство
3915 0
Кадр з фільму "Тихий Дон"

Читайте такожПомер автор хітів Ротару й Кобзона

"У ніч на 14 листопада 2018 року помер випускник ВДІКу імені Герасимова акторської майстерні Сергія Герасимова Сергій Юртайкін. Один зі студентів, який зіграв у легендарному "Тихому Доні", — йдеться в повідомленні на сайті ВДІКу.

Юртайкін, крім "Тихого Дону", зіграв у серіалах "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актор