Помер актор з "Далекобійників" і "Тихого Дону"

Акторові з "Тихого Дону" Юртайкіну був 91 рік.

У Підмосков'ї помер актор Сергій Юртайкін. Про це стало відомо 14 листопада.

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"У ніч на 14 листопада 2018 року помер випускник ВДІКу імені Герасимова акторської майстерні Сергія Герасимова Сергій Юртайкін. Один зі студентів, який зіграв у легендарному "Тихому Доні", — йдеться в повідомленні на сайті ВДІКу.

Юртайкін, крім "Тихого Дону", зіграв у серіалах "Далекобійники" і "Марш Турецького".

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі.