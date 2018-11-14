Помер актор з "Далекобійників" і "Тихого Дону"
14:51, 14 листопада 2018Суспільство
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Акторові з "Тихого Дону" Юртайкіну був 91 рік.
Кадр з фільму "Тихий Дон"
У Підмосков'ї помер актор Сергій Юртайкін. Про це стало відомо 14 листопада.
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"У ніч на 14 листопада 2018 року помер випускник ВДІКу імені Герасимова акторської майстерні Сергія Герасимова Сергій Юртайкін. Один зі студентів, який зіграв у легендарному "Тихому Доні", — йдеться в повідомленні на сайті ВДІКу.
Юртайкін, крім "Тихого Дону", зіграв у серіалах "Далекобійники" і "Марш Турецького".
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада у віці 95 років помер американський письменник, творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі.
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