Ані Лорак показала груди у відвертому декольте (відео)

Лорак одягла відверту блузку з великим напівпрозорим вирізом, в якому видно її груди.

Українська співачка Ані Лорак, яка гастролює в Росії, показала груди у відвертому відео.

В Instagram-stories співачка опублікувала запис під час підготовки до російського шоу "Голос", проте всю увагу привернуло відверте і глибоке декольте Ані Лорак.

Лорак одягла відверту блузку з великим напівпрозорим вирізом, в якому видно її груди.

Раніше Лорак розкритикували в мережі за новий наряд.