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Ані Лорак показала груди у відвертому декольте (відео)

16:27, 14 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак "засвітила" груди / instagram.com/anilorak

В Instagram-stories співачка опублікувала запис під час підготовки до російського шоу "Голос", проте всю увагу привернуло відверте і глибоке декольте Ані Лорак.

Лорак одягла відверту блузку з великим напівпрозорим вирізом, в якому видно її груди.

Раніше Лорак розкритикували в мережі за новий наряд.

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Теги: #Ані Лорак#співачка Ані Лорак