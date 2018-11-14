Ані Лорак показала груди у відвертому декольте (відео)
Українська співачка Ані Лорак, яка гастролює в Росії, показала груди у відвертому відео.
В Instagram-stories співачка опублікувала запис під час підготовки до російського шоу "Голос", проте всю увагу привернуло відверте і глибоке декольте Ані Лорак.
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Лорак одягла відверту блузку з великим напівпрозорим вирізом, в якому видно її груди.
Раніше Лорак розкритикували в мережі за новий наряд.