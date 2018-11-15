Галкін відповів на незручні запитання про стосунки й розлучення з Пугачовою (відео)

Максим Галкін запевняє, що у нього ніколи не було думок про розлучення з Аллою Пугачовою.

Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін прийшов у гості на шоу російського репера Басти GazLive.

Коментатори поставили низку питань чоловіку Примадонни, найцікавіші стосувалися особистого життя зіркової пари. Відео відповідей Галкіна опубліковано на YouTube-каналі "Gazgolder".

Так, у російського гумориста запитали, чи спробує він у 70 років надолужити згаяне, знайшовши молоду дружину. "По-перше, в Алли хороше здоров'я... Я сподіваюся, що у мене буде завжди одна дружина, яка є зараз", - відповів Галкін.

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Також чоловік Примадонни назвав "дивним" запитання коментатора, "чому саме Алла Пугачова".

"Запитання про вік, жарти, мемасики – я з цим живу вже багато років... Я ж не літніх люблю у сексуальному плані, я люблю одну людину. Я закохався в неї, мені було 25, їй – 52... Я закохався в Аллу, мені все одно, скільки їй років, я ж її не за вік кохаю, а тому, що вона така", - заявив російський гуморист.

"Тому і діти в нас з'явилися, тому що діти могли з'явитися тільки в коханні", - додав Галкін.

Також чоловік Пугачової запевняє, що у нього ніколи не було думок про розлучення. Більше того, зазначив він, вони серйозно посварилися останній раз років 15 тому.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською.

14 листопада Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою, натякнувши на недостовірність інформації росЗМІ про його роман з ведучою Юлією Барановською.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.