З'явилися нові дані про стан здоров'я Софії Ротару

Софія Ротару відновилася після хвороби, запевняють в артистки.

У кінці серпня 71-річна співачка Софія Ротару знепритомніла на корпоративі в Уфі. Прокинувшись, артистка втратила пам'ять, не пізнавала знайомих. Медики спочатку підозрювали інсульт, але, на щастя, діагноз не підтвердився.

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Після того як Ротару виписали з уфімської клініки, про співачку довго нічого не було чути. Журналісти "КП" вирішили з'ясувати, як артистка почувається.

"Зі здоров'ям у Софії все гаразд, - запевнила сестра та колега артистки Ауріка Ротару. - У неї був гіпертонічний криз. Зараз вже все добре".

Те, що Ротару відновилася після хвороби, підтвердив і директор співачки Сергій Лавров. Але в гастрольний тур поки вона їхати не хоче, хоча пропозицій багато.

Зазначається, що пам'ять у Ротару відразу відновилася, вона швидко стала на ноги.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Софія Ротару була доставлена в реанімацію однієї з лікарень Уфи після різкого стрибка тиску. Вона зомліла на заході, куди була запрошена, і, отямившись, не розуміла, де перебуває. Саме з цієї причини співачка не була присутня на похороні Йосипа Кобзона — вона сама була дуже слабка.