"Дівчина з траси": Лорак рознесли в Instagram за екстремальне міні (відео)

Лорак прийшла на зйомки російського шоу в екстремальному міні.

Скандальна українська співачка Ані Лорак показала відео зі зйомок російського шоу "Голос" і нарвалася на хвилю критики в мережі.

Відео співачка виклала в Instagram. На ньому вона постає в дуже короткій сукні-міні.

"Здрастє, здрастє всім", - звернулася до присутніх співачка, не виймаючи з рота жувальну гумку.

"А че така вийшла сутула, і видно, так затиснута...і тільки сукнею. Коротше відео не прикрашає ваще....", "Ані Лорак прет-а-порте. Масовий пошив для портових панянок", "Як жінка на причалі в портовому місті", "Чим більше років, тим коротші і все більш голі сукні", "Чому Кароліна так одягається? Це ж не гарно, пошло і дешево", "Довжина сукні недоречна, явна невпевненість в собі і акцент на привернути увагу! Ех, не уявляю Анжеліку Варум в такому образі "Дівчата з траси", ось і вся різниця!", "Знову виблискує своїми короткими копитами!", "Вульгарно і пішло", — зазначили коментатори.

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Втім, знайшлися і ті, хто став на захист співачки.

"Якась маячня про довжину сукні!!! Заздрите чи що?! Чому б і ні??? Дивитися приємно на таку шикарну фігуру!!! Дивуюся, що твориться у людей в голові, які піддають критиці красу!!! Комплекси?!!! Чому треба порівнювати неповторну Ані Лорак з ким би то не було??!!! Пошло? Та я вас благаю...Сексуально і доречно", - написав один з коментаторів.

Як повідомляв УНІАН, Ані Лорак вихваляється участю в російському шоу.