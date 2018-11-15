Гурт "Ненсі" після смерті соліста звернувся до фанів
Ювілейний тур гурту "Ненсі", присвячений 25-річчю колективу, не стануть скасовувати після раптової смерті соліста Сергія Бондаренка.
Про це музиканти повідомили в Instagram. "Додатковий блок-сет у програмі "Любовь сильнее боли" буде присвячений нашому артистові Сергію Бондаренку, який раптово і трагічно помер 18.10.18", - йдеться у повідомленні.
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"Сергій назавжди залишається почесним солістом гурту "Ненсі" і нашим найкращим другом! А його пісні допоможуть нам з вами бути добрішими, дарувати один одному тепло і світло! До зустрічі на концертах! Дякуємо за любов", - додали артисти.
Як повідомляв УНІАН, у Києві пройшов похорон соліста гурту "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених у день прощання із сином.
Нагадаємо, про раптову смерть Сергія Бондаренка стало відомо в четвер, 18 жовтня. Музикант помер о 4 ранку. Пізніше стало відомо, що причиною смерті музиканта стала хвороба, яка раптово розвинулася.
Увага! Attention! Увага! Інформація для шанувальників Ненсі! Information for Nancy fans! Інформація для шанувальників Ненсі! Informationen für Nancy-Fans! ---------------------------- Рішення прийнято! Всі концерти з Ювілейним туром "Ненсі-25" відбудуться! Всі країни і міста залишаються у графіку! Додатковий блок-сет у програмі "Любов сильніше болю" буде присвячений нашому артистові Сергія Бондаренка, раптово і трагічно загиблому 18.10.18 У програмі прозвучати всі Хіти Ненсі, а в блок-сеті пам'яті, виконаємо разом з залом нові та улюблені пісні Сергія! Прохання приносити з собою на шоу повітряні кулі: Кольори - білий, зелений, синій! Челлендж - Вивчи слова пісні "Любов сильніше болю" (Не треба, не плач) Надсилайте свої листи, тексти і слова подяки! Малюнки, фото, відео з історіями gruppanensi@gmail.com Обов'язково потрібно взяти з собою на шоу, найкращі, почуття і настрій! Разом, ми переживемо цю біль і будемо далі жити і творити добро! Сергій назавжди залишається, почесним солістом групи Ненсі і нашим кращим другом! А його пісні допоможуть нам з вами бути добрішими дарувати один одному тепло і світло! До зустрічі на концертах! Спасибі за любов! ❤️ @sergeynensi @nensi_band @nensi_band @andreynensi @anatoliynensi