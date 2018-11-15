Гурт "Ненсі" після смерті соліста звернувся до фанів

Про раптову смерть соліста "Ненсі" Сергія Бондаренка стало відомо 18 жовтня.

Ювілейний тур гурту "Ненсі", присвячений 25-річчю колективу, не стануть скасовувати після раптової смерті соліста Сергія Бондаренка.

Про це музиканти повідомили в Instagram. "Додатковий блок-сет у програмі "Любовь сильнее боли" буде присвячений нашому артистові Сергію Бондаренку, який раптово і трагічно помер 18.10.18", - йдеться у повідомленні.

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"Сергій назавжди залишається почесним солістом гурту "Ненсі" і нашим найкращим другом! А його пісні допоможуть нам з вами бути добрішими, дарувати один одному тепло і світло! До зустрічі на концертах! Дякуємо за любов", - додали артисти.

Як повідомляв УНІАН, у Києві пройшов похорон соліста гурту "Ненсі" Сергія Бондаренка. Батько музиканта Анатолій опублікував кілька фотографій, зроблених у день прощання із сином.

Нагадаємо, про раптову смерть Сергія Бондаренка стало відомо в четвер, 18 жовтня. Музикант помер о 4 ранку. Пізніше стало відомо, що причиною смерті музиканта стала хвороба, яка раптово розвинулася.