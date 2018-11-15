"Класний ракурс": Лобода завела мережу новими фото
12:32, 15 листопада 2018Суспільство
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Світлана Лобода активно гастролює після перенесеної операції.
Лобода похвалилася стрункими ногами / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальна українська співачка Світлана Лобода наразі гастролює Німеччиною та активно постить кадри виступів.
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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на яких вона з'явилася в чорній міні-сукні, що підкреслює її стрункі ноги.
"Розкішна", "Ти просто вогонь", "Сексуальна", "Фігура класна", "Надзвичайно", "Шикарний вигляд", "Класний ракурс", "Дуже стильно", "Красиві ноги", - пишуть у коментарях.
Лобода похвалилася стрункими ногами / фото instagram.com/lobodaofficial
Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.
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