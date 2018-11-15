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"Класний ракурс": Лобода завела мережу новими фото

12:32, 15 листопада 2018
Суспільство
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Лобода похвалилася стрункими ногами / фото instagram.com/lobodaofficial

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На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото, на яких вона з'явилася в чорній міні-сукні, що підкреслює її стрункі ноги.

"Розкішна", "Ти просто вогонь", "Сексуальна", "Фігура класна", "Надзвичайно", "Шикарний вигляд", "Класний ракурс", "Дуже стильно", "Красиві ноги", - пишуть у коментарях.

Лобода похвалилася стрункими ногами / фото instagram.com/lobodaofficial

Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.

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Теги: #фото#Інстаграм#Світлана Лобода