Найскандальніша учасниця "Танців з зірками" станцювала стриптиз на телешоу (фото)

В процесі танцю Леся вправно розірвала на собі майку і штани, залишившись в чорному боді.

Українська телеведуча і найскандальніша учасниця "Танців з зірками" Леся Нікітюк виконала стриптиз у новому випуску ігрового шоу "Хто зверху?".

Відповідне відео зірка опублікувала в своїх InstaStories.

У новому випуску на "Новому каналі" глядачів чекає пікантне змагання - стриптиз у виконанні капітана жіночої команди Лесі Нікітюк .

Читайте також"Дівчина з траси": Лорак рознесли в Instagram за екстремальне міні (відео)Учасниці повинні були станцювати чоловічий стриптиз. Три обов'язкових умови: прокрутитися на пілоні, обіграти краватку і зняти з себе штани одним рухом. В процесі танцю Леся вправно розірвала на собі майку і штани, залишившись в чорному боді.

Як повідомляв УНІАН, популярна українська ведуча і найскандальніша учасниця проекту "Танці з зірками" викликала суперечки в мережі опублікувавши фото, на якому вона позує оголеною у ванній.