Щасливі та закохані: Галкін показав відео з Пугачовою

Варто зазначити, що ролик з Пугачовою і Галкіним змонтований з архівних відео.

Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін потішив своїх дописників в Instagram новим відео з Примадонною.

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На опублікованому у соцмережі ролику зіркове подружжя має дуже щасливий вигляд. Спочатку в кадрі з'являються гуморист і співачка з морозивом, потім вони танцюють. Пізніше Галкін показав, як вони з Пугачовою сидять при свічках у романтичній обстановці.

Крім того, на записі можна побачити дітей зіркової пари, а в кінці - Примадонну у відкритій напівпрозорій білій блузі без спідньої білизни.

Галкін супроводив відео дуже лаконічним підписом - просто сердечком.

Як повідомляв УНІАН, раніше в шоу російського репера Басти Галкін відповів на незручні запитання про стосунки і розлучення з Пугачовою.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською.