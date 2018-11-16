Це не жарт: Петросян і Степаненко розлучилися після 32 років шлюбу

Як повідомив адвокат Петросяна, Степаненко всіляко затягувала цей процес.

Хамовнічеський суд Москви офіційно розірвав шлюб російських артистів Євгена Петросяна і Олени Степаненко.

Про це повідомив у п'ятницю адвокат гумориста Сергій Жорін, передає ТАСС.

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"Хамовнічеський суд щойно задовольнив нашу вимогу про розірвання шлюбу, незважаючи на те, що Степаненко всіляко затягувала цей процес. Ми вважаємо це маленькою, але важливою перемогою. Євген Ваганович відтепер офіційно став холостяком", - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, про розлучення російських коміків Євгена Петросяна і Олени Степаненко стало відомо 3 серпня. Зараз подружжя ділить спільно нажите майно.

Також повідомлялося, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.