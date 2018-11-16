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"Сукня як штора": помаранчево-рожевий наряд Насті Каменських розкритикували в мережі (фото)

13:03, 16 листопада 2018
Суспільство
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Фотографіями з 19-ї щорічної церемонії нагородження премії Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасі співачка поділилася у себе в Instagram / Instagram Настя Каменських

Фотографіями з 19-ї щорічної церемонії нагородження премії Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасі співачка поділилася у себе в Instagram.

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Співачка вийшла на червону доріжку в яскравій сукні незвичайного крою помаранчево-рожевого кольору з довгим подолом, оголеним плечем і великою квіткою.

"Настя красива, а плаття, як штора", "Настя, може, і супер, але плаття жах, як можна таке вдягнути, на фіранки схоже", "Що за карнавальна сукня?", "Сукня жахлива", - написали фолловери співачки.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак рознесли в Instagram за екстремальне міні.

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Теги: #співачка#Настя Каменських