"Сукня як штора": помаранчево-рожевий наряд Насті Каменських розкритикували в мережі (фото)
13:03, 16 листопада 2018Суспільство
1643 0
Співачка вийшла на червону доріжку в яскравій сукні незвичайного крою помаранчево-рожевого кольору з довгим подолом, оголеним плечем і великою квіткою.
Фотографіями з 19-ї щорічної церемонії нагородження премії Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасі співачка поділилася у себе в Instagram / Instagram Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських викликала неоднозначну реакцію у фанів нарядом, який вона вибрала для виходу в світ.
Фотографіями з 19-ї щорічної церемонії нагородження премії Latin GRAMMY Awards в Лас-Вегасі співачка поділилася у себе в Instagram.
Читайте такожПопулярний співак висловився про виступи українських артистів в РФ
Співачка вийшла на червону доріжку в яскравій сукні незвичайного крою помаранчево-рожевого кольору з довгим подолом, оголеним плечем і великою квіткою.
"Настя красива, а плаття, як штора", "Настя, може, і супер, але плаття жах, як можна таке вдягнути, на фіранки схоже", "Що за карнавальна сукня?", "Сукня жахлива", - написали фолловери співачки.
Як повідомляв УНІАН, раніше Лорак рознесли в Instagram за екстремальне міні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter