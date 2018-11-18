Названо дату і місце похорону Євгена Осіна

Похорон Євгена Осіна, попередньо, відбудеться 20 листопада.

Російського і радянського співака Євгена Осіна поховають 20 листопада на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Про це повідомив музичний продюсер Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. Він назвав цю інформацію попередньою.

Читайте такожПомер актор з "Далекобійників" і "Тихого Дону"

РосЗМІ зазначають, що причина смерті співака невідома. Колеги та знайомі Осіна раніше розповідали про його алкогольну залежність.

Євген Осін - радянський і російський співак, музикант, відомий як автор хітів "Качка" і "Плачет девушка в автомате".

Як повідомляли ЗМІ, радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.