Названо дату і місце похорону Євгена Осіна
Російського і радянського співака Євгена Осіна поховають 20 листопада на Троєкуровському кладовищі в Москві.
Про це повідомив музичний продюсер Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. Він назвав цю інформацію попередньою.
Читайте такожПомер актор з "Далекобійників" і "Тихого Дону"
РосЗМІ зазначають, що причина смерті співака невідома. Колеги та знайомі Осіна раніше розповідали про його алкогольну залежність.
Євген Осін - радянський і російський співак, музикант, відомий як автор хітів "Качка" і "Плачет девушка в автомате".
Як повідомляли ЗМІ, радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.
Похорон Євгенія Осина, попередньо, пройдуть 20 листопада на Троєкуровському кладовищі Москви🙏 Євген Осін – російський співак і автор пісень. Слухачі полюбили артиста за композиції «Плаче дівчина в автоматі», «Восьме березня», «Таня плюс Володя» та інші. Євген Вікторович Осик, автор знаменитих пісень 90-х, народився в Москві в жовтні 1964 року. Батько хлопчика – Віктор – працював водієм тролейбуса. Батьки подарували синові сестричку Альбіну. Коли дитині виповнилося 9 років, батько пішов з сім'ї, а діти залишилися з матір'ю. Батько був сектантом – ставився до адвентистів сьомого дня. Після того як батьки розійшлися, мамі з хлопцями дали двокімнатну квартиру в Текстильщиках. Останні час Женя жив один. Царство йому Небесне 🙏