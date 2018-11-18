Лобода захопила мережу фото в міні-сукні
05:01, 18 листопада 2018Суспільство
16722 0
Знімок Лободи набрав понад 100 тисяч лайків.
Шанувальники захоплюються фото Лободи / фото instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, потішила фанатів новим фото.
Читайте також"Класний ракурс": Лобода завела мережу новими фото
Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому вона постає в блискучій міні-сукні з відкритою спиною. Супроводила фото Лобода словами з пісні InstaDrama.
"Красива попа", "Крута", "Ідеальна", "Воу! Найкраща!", "Яка красуня", "Як завжди прекрасна", "Сукня розкішна", "Фігура вогонь", "Богиня", - пишуть у коментарях.
Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter