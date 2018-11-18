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Лобода захопила мережу фото в міні-сукні

05:01, 18 листопада 2018
Суспільство
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Шанувальники захоплюються фото Лободи / фото instagram.com/lobodaofficial

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Знімок артистка опублікувала в Instagram. На ньому вона постає в блискучій міні-сукні з відкритою спиною. Супроводила фото Лобода словами з пісні InstaDrama.

"Красива попа", "Крута", "Ідеальна", "Воу! Найкраща!", "Яка красуня", "Як завжди прекрасна", "Сукня розкішна", "Фігура вогонь", "Богиня", - пишуть у коментарях.

Раніше шанувальники помітили українську співачку Світлану Лободу разом з Тіллем Ліндеманном біля входу в концертний зал в Берліні.

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Теги: #фото#Світлана Лобода