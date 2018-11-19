Пугачова у стильному вбранні розчулила мережу фото с онуками

На знімку співачка зображена разом зі своїм онуками Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.

Російська співачка Алла Пугачова підкорила мережу знімком з онуками. Фотографії зоряної родини з'явилися у фан-акаунті Пугачової в Instagram. Читайте також"Не для її віку": екс-"регіоналку" Герман розкритикували в мережі за невдалу зачіску (фото) На знімку співачка зображена разом зі своїм онуками Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою. Артистка позує в стильних молодіжних джинсах, блакитній куртці і синіх окулярах. В коментарях дописувачі відзначили, що фото дуже миле і назвали Пугачову "щасливою бабусею". Як повідомляв УНІАН, Цекало зловили на зраді сестрі Брежнєвої.

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