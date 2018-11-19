Пугачова у стильному вбранні розчулила мережу фото с онуками
12:41, 19 листопада 2018Суспільство
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На знімку співачка зображена разом зі своїм онуками Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.
Артистка позує в стильних молодіжних джинсах, блакитній куртці і синіх окулярах / Instagram allasuperstar
Російська співачка Алла Пугачова підкорила мережу знімком з онуками.
Фотографії зоряної родини з'явилися у фан-акаунті Пугачової в Instagram.
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На знімку співачка зображена разом зі своїм онуками Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.
Артистка позує в стильних молодіжних джинсах, блакитній куртці і синіх окулярах.
В коментарях дописувачі відзначили, що фото дуже миле і назвали Пугачову "щасливою бабусею".
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