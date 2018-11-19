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Пугачова у стильному вбранні розчулила мережу фото с онуками

12:41, 19 листопада 2018
Суспільство
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Артистка позує в стильних молодіжних джинсах, блакитній куртці і синіх окулярах / Instagram allasuperstar

Фотографії зоряної родини з'явилися у фан-акаунті Пугачової в Instagram.

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На знімку співачка зображена разом зі своїм онуками Дені Байсаровим і  Клавдією Земцовою.

Артистка позує в стильних молодіжних джинсах, блакитній куртці і синіх окулярах.

В коментарях дописувачі відзначили, що фото дуже миле і назвали Пугачову "щасливою бабусею".

Як повідомляв УНІАН, Цекало зловили на зраді сестрі Брежнєвої.

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Теги: #фото Алли Пугачової