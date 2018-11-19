Ані Лорак на росТБ "засвітила" груди в "небезпечному" декольте (відео)

Ані Лорак знову похвалилася глибоким декольте.

Опальна українська співачка Ані Лорак взяла участь у концерті "Суботній вечір" на пропагандистському каналі "Росія 1".

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Відео виступу артистки опубліковано на YouTub'і каналу. Як можна побачити на записі, Ані Лорак вийшла на сцену в прозорій сукні ніжно-рожевого кольору з глибоким декольте.

У коментарях під відео виступу співачки розкритикували її вульгарне вбрання й макіяж.

Раніше скандальна українська співачка Ані Лорак показала відео зі зйомок російського шоу "Голос" і нарвалася на хвилю критики в мережі. На ньому вона постає в екстремальному міні.