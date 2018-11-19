52-річна Ольга Сумська показала обличчя без макіяжу (фото)

Без мейкапу Сумська виглядає відмінно, хоча, за її зізнанням, їй доводиться часто наносити на обличчя велику кількість гриму перед зйомками.

52-річна українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу. Відповідне фото артистка опублікувала в Instagram. Читайте також"Цілував і шепотів на вушко": Цекало зловили на зраді сестрі Брежнєвої - ЗМІ (відео) "На репетицію можна і без макіяжу", - підписала знімок актриса. Без мейкапу Сумська виглядає відмінно, хоча, за її зізнанням, їй доводиться часто наносити на обличчя велика кількість гриму перед зйомками. Як повідомляв УНІАН, Пугачова в стильному вбранні зворушила мережу фото з онуками.

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