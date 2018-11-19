52-річна Ольга Сумська показала обличчя без макіяжу (фото)
13:40, 19 листопада 2018Суспільство
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Без мейкапу Сумська виглядає відмінно, хоча, за її зізнанням, їй доводиться часто наносити на обличчя велику кількість гриму перед зйомками.
Відповідне фото артистка опублікувала в Instagram / Instagram Ольга Сумська
52-річна українська актриса Ольга Сумська показала, як виглядає без макіяжу.
Відповідне фото артистка опублікувала в Instagram.
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"На репетицію можна і без макіяжу", - підписала знімок актриса.
Без мейкапу Сумська виглядає відмінно, хоча, за її зізнанням, їй доводиться часто наносити на обличчя велика кількість гриму перед зйомками.
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