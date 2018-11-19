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52-річна Ольга Сумська показала обличчя без макіяжу (фото)

13:40, 19 листопада 2018
Суспільство
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Відповідне фото артистка опублікувала в Instagram / Instagram Ольга Сумська

Відповідне фото артистка опублікувала в Instagram.

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"На репетицію можна і без макіяжу", - підписала знімок актриса.

Без мейкапу Сумська виглядає відмінно, хоча, за її зізнанням, їй доводиться часто наносити на обличчя велика кількість гриму перед зйомками.

Як повідомляв УНІАН, Пугачова в стильному вбранні зворушила мережу фото з онуками.

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Теги: #Ольга Сумська