Співачка LP знову їде до Києва з великим концертом

Артистка приїде в Україну з новою програмою, заснованою на альбомі Heart To Mouth, який вийде 7 грудня.

14 квітня 2019 року відома американська співачка Лаура Перголіцці, відома як LP, знову виступить з великим концертом у київському Палаці Спорту.

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Артистка приїде в Україну з новою програмою, заснованою на альбомі Heart To Mouth, який вийде 7 грудня цього року, передає 112 Україна.

LP в цьому році також записала з Мілен Фармер спільний сингл N'oublie pas, співпрацювала з екс-лідером The Smiths легендарним Морріссі (дві їхні спільні пісні вийдуть на його альбом кавер-версій).

Вільний продаж квитків розпочнеться 22 листопада.

Зазначимо, що концерти LP у квітні також заплановані у Львові, Одесі та Харкові.

У минулому році американка встигла виступити в Києві кілька разів. В кінці червня співачка зібрала повний клуб Stereo Plaza, а в грудні підкорила столичний Палац спорту.