Надя Дорофєєва шокувала шанувальників зміною іміджу (фото, відео)

Дорофєєва "засвітилася" з новою зачіскою й на "Танцях з зірками".

Солістка групи "Время и Стекло", відома українська співачка Надя Дорофєєва здивувала фанів новим образом.

Знімки, на яких артистка з'явилася з новою стрижкою, опубліковані на її сторінці в Instagram.

На фото Дорофєєвої видно, що тепер у неї темне волосся та стрижка-каре. Шанувальники в коментарях гадають: чи дійсно співачка підстриглася, чи це перука.

Також співачка опублікувала відео з "Танців із зірками", на якому вона танцює з учасником шоу Іраклієм Макацарією. На записі також можна побачити нову зачіску Дорофєєвої.

Раніше відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала фотографію, на якій вона з'явилася в новому іміджі.