Надя Дорофєєва шокувала шанувальників зміною іміджу (фото, відео)
Солістка групи "Время и Стекло", відома українська співачка Надя Дорофєєва здивувала фанів новим образом.
Знімки, на яких артистка з'явилася з новою стрижкою, опубліковані на її сторінці в Instagram.
На фото Дорофєєвої видно, що тепер у неї темне волосся та стрижка-каре. Шанувальники в коментарях гадають: чи дійсно співачка підстриглася, чи це перука.
Також співачка опублікувала відео з "Танців із зірками", на якому вона танцює з учасником шоу Іраклієм Макацарією. На записі також можна побачити нову зачіску Дорофєєвої.
Танці .... Вчора танцювала з крутейшими @maqatsa і @zlayazaya_official ! Хлопці , ви дуже ♥️ захоплююся, коли люди настільки працездатні .спасибі @maqatsa за те, що весь час жартував 😂, а @zlayazaya_official , що весь час тримала в тонусі )) Всім парам у фіналі бажаю кайфувати . Ви всі крутыши!!! @lastochkin_igor @lesia_nikituk 👏
Раніше відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала фотографію, на якій вона з'явилася в новому іміджі.