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Надя Дорофєєва шокувала шанувальників зміною іміджу (фото, відео)

15:39, 19 листопада 2018
Суспільство
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Дорофєєва здивувала шанувальників / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Знімки, на яких артистка з'явилася з новою стрижкою, опубліковані на її сторінці в Instagram.

На фото Дорофєєвої видно, що тепер у неї темне волосся та стрижка-каре. Шанувальники в коментарях гадають: чи дійсно співачка підстриглася, чи це перука.

Дорофєєва здивувала шанувальників / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Також співачка опублікувала відео з "Танців із зірками", на якому вона танцює з учасником шоу Іраклієм Макацарією. На записі також можна побачити нову зачіску Дорофєєвої.

Раніше відома українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала фотографію, на якій вона з'явилася в новому іміджі.

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Теги: #фото#Надя Дорофєєва