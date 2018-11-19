Опубліковано останнє повідомлення зірки 90-х Євгена Осіна

Незважаючи на алкогольну залежність й слабке здоров'я, Євген Осін продовжував писати пісні.

Незважаючи на пристрасть до алкоголю і проблеми зі здоров'ям, російський співак Євген Осін до останніх днів продовжував писати пісні.

Перед смертю Євген Осін зв'язувався зі своїм товаришем і колегою за сценою Андрієм Ковальовим, пише КП.

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"Андрюхо, це знову Євген Осін. Я з останніх сил пишу пісні, але не на замовлення, а від душі", – йшлося в останньому повідомленні артиста.

"Я тобі написав таку пісню, що вона порве всі твої хіти", – запевнив друга Євген Осін. Він навіть спланував, хто в новій композиції буде грати гітарне соло – цю роль співак довірив гітаристу Вадиму Вершину, який співпрацював з багатьма зірками російської естради.

Це було останнє повідомлення, яке Євген Осін залишив своєму другові й колезі Ковальову.

Як повідомляли ЗМІ, радянський і російський співак Євген Осін помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.