Постарілий актор серіалу "Щасливі разом" налякав зовнішнім виглядом

Роль у серіалі "Щасливі разом" стала головною у житті Віктора Логінова.

43-річний актор Віктор Логінов, який зіграв Гену Букіна в серіалі "Щасливі разом", опублікував фото, на яких дописники насилу його впізнали.

Він опублікував пост у своєму Instagram - у сильно постарілому чоловіку з бородою шанувальники не упізнали "Гену Букіна". У коментарях навіть почали запитатувати, чи все гаразд в актора.

Як повідомлялося, російський актор і ведучий Дмитро Нагієв помітно втратив у вазі і здається дуже змученим.

Шанувальники звернули увагу на те, що у 51-річного Нагієва помітно запали щоки, тому склалося враження, що на його обличчі залишився один величезний ніс. Нагієв мав дуже стомлений вигляд, був трохи пом'ятим і болісно худим.