Пугачову привітали з річницею вінчання після чуток про розлучення з Галкіним - вона прокоментувала (фото)

Алла Пугачова прокоментувала пост з фото вінчання із Галкіним.

Відомий російський композитор Ігор Ніколаєв привітав співачку Аллу Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна. Він згадав, що рік тому в ці дні вони повінчалися.

На своїй сторінці в Instagram Ігор Ніколаєв опублікував фотографію, зроблену в день вінчання Пугачової і Галкіна. Сам композитор стоїть за спиною шоумена.

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"Від усієї душі вітаю з днем вінчання моїх дорогих і любих Аллу Пугачову і Максима Галкіна!!! Щастя і здоров'я вам, вашим прекрасним дітям, миру, злагоди і достатку в домі! Вперше в житті був шафером, і це незабутньо! Спасибі за честь і довіру! Рік пролетів дуже швидко! І ще многая літа!!!" – написав Ніколаєв.

Пугачова прокоментувала пост: "Спасибі, Ігорьок".

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською.

14 листопада Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою, натякнувши на недостовірність інформації росЗМІ про його роман з ведучою Юлією Барановською.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі та Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.