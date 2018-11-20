Любителька Росії Ані Лорак приїхала до Києва (фото)

Співачка опублікувала в Instagram зроблене в ліфті фото, на якому Київ відзначений як геолокація.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе і працює в Росії і нещодавно їздила нею з гастрольным туром, приїхала до Києва.

Співачка опублікувала в Instagram зроблене в ліфті фото, на якому Київ відзначений як геолокація. Крім того, вона опублікувала кілька фото в InstaStories и хештегом "Київ".

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Знімок артистка не стала коментувати. Проте йому дуже зраділи українські шанувальники Лорак, які заявили, що з нетерпінням чекають її концертів.

"Кароліна, дуже приємно, що ви на батьківщині. Дуже боляче усвідомлювати, що це рідкість. Приїжджайте частіше, ми вас любимо!" "Welcome back to Ukraine", "Ані, коли шоу в Україні? ми дуже чекаємо на вас", "Нарешті вдома!" "В Україні вас шалено люблять і чекають", "Так хочеться ваших концертів в Україні!" - написали коментатори.

Як повідомляв УНІАН, екс-"регіоналку" Герман розкритикували в мережі за невдалу зачіску.