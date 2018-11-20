Опальну Лоліту екстрено госпіталізували просто під час концерту

Очевидці кажуть, що Лоліта почувалася не дуже ще до концерту.

Заборонена в Україні співачка Лоліта Мілявська через погане самопочуття змушена була перервати свій концерт, який проходив у могилівському Льодовому палаці (Білорусь).

Як з'ясувалося, в артистки ще до виступу різко підскочив тиск. Дії медиків, які спробували його збити, на жаль, ситуацію не виправили: Лоліта все одно почувалася вкрай зле, передає Мogilev News.

Читайте такожРозвіяти частину праху в Україні: ЗМІ дізналися про заповіт забороненої СБУ співачки

Незважаючи на це, вона почала сольник, виконала кілька пісень і навіть намагалася жартувати: "55 років – це коли рок-н-рол пішов безповоротно. У мене реально шибануло тиск. Стою, боюся поворухнутися. Вибачте, будь ласка...".

В результаті співачці все-таки довелося залишити сцену. За деякою інформацією, її із Льодового палацу "швидка" відвезла в одну з могилівських лікарень.

"Ми дуже б хотіли зробити перенесення концерту в Могильові, але можливо, це стане зрозуміло через два тижні, - прокоментував представник співачки. – Якщо ні, гроші за квитки будуть повернуті".

Про те, як все-таки буде вирішена ситуація, організатори гастролей Лоліти Мілявської у Білорусі повідомлять додатково найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня 2017 року не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Через відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонений на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.