Постраждалий у фатальній ДТП актор "Дизель Шоу" на милицях повернувся до зйомок (фото)
Актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, постраждалий у фатальній ДТП, що забрала життя Марини Поплавської, повернувся до роботи.
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Днями в артиста відбувся перший знімальний день після перерви майже на місяць. Про це повідомили у Facebook "Дизель Студіо".
Популярний актор відпрацював одну зміну на новому молодіжному серіалі "Медфаку" - про перипетії навчання в медакадемії і життя в гуртожитку майбутніх медиків.
Незважаючи на милиці, за допомогою яких актор поки що пересувається, Крутоголов грав роль за початковим сценарієм.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.