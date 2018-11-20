Постраждалий у фатальній ДТП актор "Дизель Шоу" на милицях повернувся до зйомок (фото)

У фатальній ДТП під Києвом загинула учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Серед постраждалих в аварії - Єгор Крутоголов.

Актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, постраждалий у фатальній ДТП, що забрала життя Марини Поплавської, повернувся до роботи.

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Днями в артиста відбувся перший знімальний день після перерви майже на місяць. Про це повідомили у Facebook "Дизель Студіо".

Популярний актор відпрацював одну зміну на новому молодіжному серіалі "Медфаку" - про перипетії навчання в медакадемії і життя в гуртожитку майбутніх медиків.

Незважаючи на милиці, за допомогою яких актор поки що пересувається, Крутоголов грав роль за початковим сценарієм.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.