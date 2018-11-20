Під фото Лорак з Києва розгорілися палкі спори в Instagram

Українські шанувальники співачки її приїзду дуже зраділи, однак і хейтерів артистки, які радять їй їхати з України в мережі знайшлося чимало.

Опальна українська співачка Ані Лорак, яка вже тривалий час живе і працює в Росії і нещодавно їздила нею з гастрольним туром, приїхала в Київ. Українські шанувальники співачки цьому дуже зраділи, однак і хейтерів артистки, які радять їй їхати з України в мережі знайшлося чимало.

Так, під свіжим фото Лорак в Instagram, де в геолокації позначений Київ, розгорілися палкі суперечки. Деякі коментатори зраділи приїзду співачки і похвалили її зовнішній вигляд.

"Краща, йдіть тільки вперед!!!! Приїздіть до Харкова, моя мрія вас побачити, я вас дуже люблю", "Нереальна", "Вау, нереально!, "Велика!!! Фото вогонь!!! Ви неймовірно красива! Ви найкраща! Ви найулюбленіша!", "Наша діва, східна красуня", – прокоментували знімок шанувальники артистки.

Читайте такожСтало відомо, навіщо Лорак приїхала до Києва

Однак хейтерам артистки її приїзд в Україну зовсім не сподобався і вони розкритикували зовнішній вигляд Лорак і порадили їй їхати.

"В Україну не треба. Нехай їде в Туреччину, в гарем. Там вона буде у тренді. Співаючі труси (соррі, співаючі купальники - прикраса гарему!), "У неї... вже дах їде! На свої короткі копита - натягає комбінезони! Жесть, як відстійно виглядають на ній!", "Забирайте цю лохудру до себе і скоріше!", "Такі у Лорак короткі ноги! Піпєц!", - написали в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, любителька Росії Ані Лорак приїхала в Київ. Лорак приїхала в Київ на зйомки для телеканалу "Інтер".