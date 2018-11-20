Скандальна учасниця шоу "Танці з зірками" відповіла хейтерам у відеозверненні

Багато хто незадоволений тим, що Леся Нікітюк потрапила до фіналу шоу "Танці з зірками".

Українська телеведуча та учасниця проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1" Леся Нікітюк відповіла хейтерам.

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Відповідне звернення опубліковане в Instagram-акаунті "Танців". "Всім тим, хто не згоден з моїм проходження у фінал народного шоу "Танці з зірками", хочеться сказати наступне. Голосуйте за свої улюблені пари, а ви, улюблені пари, зробіть все можливе, щоб за вас голосували", — заявила Никитюк.

Раніше українська телеведуча Леся Нікітюк своєрідно відповіла суддям шоу "Танці з зірками" на їхню критику на її адресу. Вона опублікувала знімок, зроблений у фотошопі, на якому зображені судді шоу Катерина Кухар і Влад Яма, що танцюють у парі.