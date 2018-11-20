"Багато сюрпризів": Ані Лорак заінтригувала мережу поверненням до Києва
17:24, 20 листопада 2018Суспільство
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Ані Лорак повернулася в Київ і показала нове фото в блискучому вбранні.
Ані Лорак повернулася в Київ / фото instagram.com/anilorak/
Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, заінтригувала мережу поверненням до Києва.
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В Instagram співачка показала нове фото і пообіцяла "багато сюрпризів". Фанати діляться здогадками - деякі вважають, що Ані Лорак приїхала в Київ, щоб розлучитися.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак показала груди в відвертому декольте.
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