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"Багато сюрпризів": Ані Лорак заінтригувала мережу поверненням до Києва

17:24, 20 листопада 2018
Суспільство
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Ані Лорак повернулася в Київ / фото instagram.com/anilorak/

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В Instagram співачка показала нове фото і пообіцяла "багато сюрпризів". Фанати діляться здогадками - деякі вважають, що Ані Лорак приїхала в Київ, щоб розлучитися.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак показала груди в відвертому декольте.

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Теги: #Ані Лорак#Ані Лорак в Росії#співачка Ані Лорак