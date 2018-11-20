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Лобода показала сексуальне фото у спідній білизні

18:35, 20 листопада 2018
Суспільство
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Відверте фото Лободи підірвало мережа / фото instagram.com/lobodaofficial/

Знімок артистка опублікувала в історіях Instagram. На фото Лобода в чорному бюстгальтері позує на задньому сидінні автомобіля.

Лобода в білизна здивувала мережа / instagram.com/lobodaofficial/

Також співачка заінтригувала фанатів обіцянками "нового блокбастера" на пісню Instadrama.

Раніше Ані Лорак заінтригувала мережу поверненням до Києва.

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Теги: #Світлана Лобода#Лобода