Лобода показала сексуальне фото у спідній білизні
Українська співачка Світлана Лобода, яка виступає в Росії, завела мережу новим фото у спідній білизні.
Знімок артистка опублікувала в історіях Instagram. На фото Лобода в чорному бюстгальтері позує на задньому сидінні автомобіля.
Також співачка заінтригувала фанатів обіцянками "нового блокбастера" на пісню Instadrama.
Сьогодні мій день почався в Боткінській лікарні. Спасибі величезне всім лікарям за увагу і підтримку Особливу подяку хочу висловити своєї подруги і сусідки по палаті- @anitatsoy - твоя допомога в самій екстреної ситуації - абсолютно безцінна. Дякую тебе Потихеньку організм восстаеавливается, а це значить, що попереду нас чекає ще більше зустрічей і концертів. Дай Бог . Зовсім скоро ми вирушаємо у тур по Уралу, а поки готуємо для вас наш новий блокбастер #instadrama #video #comingsoon #держиголовувыше#будьсильным#завжди
Раніше Ані Лорак заінтригувала мережу поверненням до Києва.