"Інтер" зібрав у Києві співачок, які втекли до Росії (фото, відео)

На концерті на "Інтері" виступлять опальні зірки - Повалій та Ані Лорак.

У Києві помітили українських зірок, які живуть та працюють в Росії. Вони приїхали до столиці, щоб виступити телеканалі "Інтер".

Співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак приїхали заради зйомок новорічного концерту "Головна ялинка країни" на "Інтері". Також на заході виступили Софія Ротару, Надія Мейхер-Грановська і Злата Огневич.

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, заінтригувала мережу поверненням до Києва. Вона показала нове фото і пообіцяла "багато сюрпризів". Фанати діляться здогадками - дехто вважає, що артистка приїхала в Київ, щоб розлучитися.