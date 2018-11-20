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"Інтер" зібрав у Києві співачок, які втекли до Росії (фото, відео)

20:12, 20 листопада 2018
Суспільство
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На "Інтері" виступить Лорак / фото instagram.com/anilorak

Співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак приїхали заради зйомок новорічного концерту "Головна ялинка країни" на "Інтері". Також на заході виступили Софія Ротару, Надія Мейхер-Грановська і Злата Огневич.

#інтер #сон

Допис, поширений Ані Лорак (@anilorak)

Раніше українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, заінтригувала мережу поверненням до Києва. Вона показала нове фото і пообіцяла "багато сюрпризів". Фанати діляться здогадками - дехто вважає, що артистка приїхала в Київ, щоб розлучитися.

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Теги: #Інтер#Ані Лорак#Таїсія Повалій