"Інтер" зібрав у Києві співачок, які втекли до Росії (фото, відео)
У Києві помітили українських зірок, які живуть та працюють в Росії. Вони приїхали до столиці, щоб виступити телеканалі "Інтер".
Співачки Таїсія Повалій та Ані Лорак приїхали заради зйомок новорічного концерту "Головна ялинка країни" на "Інтері". Також на заході виступили Софія Ротару, Надія Мейхер-Грановська і Злата Огневич.
Наша улюблена Таечка на зйомках «головної ялинки країни», від всіма улюбленого телеканалу Інтер🥳🎄💃 #таисияповалий #повалій #новий рік #главнаяелкастраны #інтер #теплыйхлеб #нольноль #королева #нашаТая #народнаяартистка #золотойголос #муза #povaliy #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #tpovaliy_photo #love #music #singer #queen #happynewyear
Вже сьогодні 19 листопада Софія Михайлівна @sofiarotaru.official 😍😍😍 візьме участь у зйомках новорічного вогника телеканалу ІНТЕР. Буде прем'єра пісні🙌🙌🙌🙌🙌 Безуууууумно ждууууу😄😄😄❤❤❤ #СофияРотару#любимая#самаялучшая#моялюбовь#мояжизнь#SofiaRotaru#сегодня##19ноября#съемки#ИНТЕР#скороновыйгод#премьерапесни
Раніше українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, заінтригувала мережу поверненням до Києва. Вона показала нове фото і пообіцяла "багато сюрпризів". Фанати діляться здогадками - дехто вважає, що артистка приїхала в Київ, щоб розлучитися.