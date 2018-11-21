Юрист розвіяв міф про вигоду зарплат у конвертах

Експерт відзначив, що якщо з нелегально оформленим співробітником на роботі станеться нещасний випадок – його сім'я не зможе розраховувати на компенсацію.

Майже половина українців вважає за краще працювати без офіційного оформлення та отримувати зарплату в конверті, через страх втратити субсидію. При цьому працівники не замислюються про те, що через тіньове оформлення сумарно отримують набагато менші виплати.

Про це розповів юрист центру соціальних і трудових досліджень Віталій Дудін, передає «Обозреватель». За його словами, в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги працівника легко переконати, що легальний найм не відповідає його інтересам.

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"Бо він втратить субсидію. Він втратить право на такі соцвиплати. Тому виходить, що роботодавці і працівники нібито пливуть в одному човні. Але це ілюзія, що у них інтереси співпадають", – наголосив Дудін.

Експерт уточнив, що якщо з нелегально оформленим співробітником на роботі станеться нещасний випадок – його сім'я не зможе розраховувати на компенсацію. Якщо ж він отримує частину зарплати в конверті, то хоча загальне трудове законодавство на нього і поширюється, але тут мова йтиме про менший рівень пенсії, менший рівень оплати відпустки, вихідної допомоги й інших офіційних виплат.

"Війна тіньовому оформленню оголошена, але вона досі позиційна і з перемінним успіхом. Кількість неоформлених працівників як досягла 30-50%, так на цій позначці і залишається. Адже роботодавці придумують нові способи обходу закону", – підсумував Дудін.