Лобода розповіла, чому знову опинилася в лікарні
10:47, 21 листопада 2018Суспільство
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За словами співачки, вона ходила на плановий огляд.
instagram.com/lobodaofficial
Українська співачка Світлана Лобода, яка перенесла операцію на нирці, розповіла про причини свого вчорашнього візиту в лікарню. За її словами, вона ходила на плановий огляд.
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Про це співачка повідомила в своєму Instagram.
"Вчора була планова перевірка! Все гуд, котики. Сьогодні - зйомки", - написала артистка.
Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода вчора знову відвідала Боткінської лікарні. Причини візиту співачка не уточнювала.
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