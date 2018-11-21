Лобода розповіла, чому знову опинилася в лікарні

За словами співачки, вона ходила на плановий огляд.

Українська співачка Світлана Лобода, яка перенесла операцію на нирці, розповіла про причини свого вчорашнього візиту в лікарню. За її словами, вона ходила на плановий огляд.

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Про це співачка повідомила в своєму Instagram.

"Вчора була планова перевірка! Все гуд, котики. Сьогодні - зйомки", - написала артистка.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Світлана Лобода вчора знову відвідала Боткінської лікарні. Причини візиту співачка не уточнювала.