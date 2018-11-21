Зірка "Дизель шоу" показав, як заново вчиться ходити після трагічного ДТП (відео)
11:02, 21 листопада 2018Суспільство
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Нещодавно актор вперше після місячної перерви відпрацював зміну в молодіжному серіалі "Медфаку".
Травмований в ДТП актор "Дизель Шоу" повернувся до зйомок / фото facebook.com/dizelstudio
Художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов повернувся до роботи після страшної ДТП. У своєму Facebook Крутоголов опублікував відео.
Нещодавно актор вперше після місячної перерви відпрацював зміну в молодіжному серіалі "Медфак", який оповідає про навчання в медакадемії і життя в гуртожитку юних медиків. Поки він пересувається на милицях, однак грав за початковим сценарієм.
Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.
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