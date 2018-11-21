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Зірка "Дизель шоу" показав, як заново вчиться ходити після трагічного ДТП (відео)

11:02, 21 листопада 2018
Суспільство
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Травмований в ДТП актор "Дизель Шоу" повернувся до зйомок / фото facebook.com/dizelstudio

Нещодавно актор вперше після місячної перерви відпрацював зміну в молодіжному серіалі "Медфак", який оповідає про навчання в медакадемії і життя в гуртожитку юних медиків. Поки він пересувається на милицях, однак грав за початковим сценарієм.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.

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Теги: #Дизель Шоу