Зірка "Дизель шоу" показав, як заново вчиться ходити після трагічного ДТП (відео)

Нещодавно актор вперше після місячної перерви відпрацював зміну в молодіжному серіалі "Медфаку".

Художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов повернувся до роботи після страшної ДТП. У своєму Facebook Крутоголов опублікував відео.

Нещодавно актор вперше після місячної перерви відпрацював зміну в молодіжному серіалі "Медфак", який оповідає про навчання в медакадемії і життя в гуртожитку юних медиків. Поки він пересувається на милицях, однак грав за початковим сценарієм.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.