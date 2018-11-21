В родині відомого українського музиканта сталося горе

Прихильники лідера O. Torvald висловлюють слова співчуття.

Пішов з життя батько лідера українського гурту O. Torvald Жені Галича. Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі. Спасибі всім, хто всі ці роки підтримував мене і мою сім'ю в боротьбі з хворобою мого тата. Я ніколи цього не забуду. Сьогодні тата не стало. Він заснув", – написав артист, прикріпивши сімейну фотографію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Женя Галич заявив зі сцени, що колектив йде на рік у творчу відпустку.