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В родині відомого українського музиканта сталося горе

12:34, 21 листопада 2018
Суспільство
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У Жені Галича помер батько. Фото: Facebook/Женя Галич

"Друзі. Спасибі всім, хто всі ці роки підтримував мене і мою сім'ю в боротьбі з хворобою мого тата. Я ніколи цього не забуду. Сьогодні тата не стало. Він заснув", – написав артист, прикріпивши сімейну фотографію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Женя Галич заявив зі сцени, що колектив йде на рік у творчу відпустку.

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Теги: #O.Torvald