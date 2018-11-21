Галкіна розкритикували в мережі й закликали повернутися до Пугачової (відео)

У ЗМІ ходять чутки, що Пугачова і Галкін розлучаються. Підігріває їх і той факт, що чоловік Примадонни поїхав сам за кордон.

Російського коміка, чоловіка відомої співачки Алли Пугачової Максима Галкіна, який вже тривалий час перебуває у США, закликали повернутися до сім'ї.

Артист опублікував у своєму Іnstagram-акаунті відео із Сан-Франциско. У коментарях під відео деякі шанувальники радять Галкіну повернутися до дружини та дітей.

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"Репортаж із Сан-Франциско. Зустріч із глядачами відбулася в центрі міста в чудовому Herbst Theatre. Це було чудово!" - розповів Максим, чим викликав хвилю критики.

"Нах**н тобі ця Америка - приїжджай скоріше додому!", "У нас теж круто", "Максиме, вже треба додому їхати – дітки-то скучили", "Та кому цікава ваша Америка?", "Максим, ну, коли ж ви додому, до сім'ї повернетеся?", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в російській пресі з'явилися чутки про розлучення Алли Пугачової і Максима Галкіна. За інформацією росЗМІ, причиною можливого розлучення пари нібито став роман гумориста з телеведучою Юлією Барановською.

14 листопада Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою, натякнувши на недостовірність інформації росЗМІ про його роман з ведучою Юлією Барановською.

Нагадаємо, що Галкін і Пугачова одружилися 23 грудня 2011 року. А 18 вересня 2013 року на світ з'явилися їхні діти Гаррі і Ліза, двійнят виношувала сурогатна мати, але їхні біологічні батьки - Алла і Максим.